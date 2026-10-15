Martina Gori, la stilista sammarinese premiata a Milano

20 anni, un cassetto pieno di sogni e il talento per realizzarli. È Martina Gori, stilista sammarinese che studia alla Scuola di Moda di Cesena, e ha vinto il Premio Style alla Settembre Fashion Week-Identity di Milano. Ci racconta di aver ideato un abito molto particolare, che ha colpito la giuria:

"Ho realizzato un completo con un pantalone, un corpino e un coprispalle e ho utilizzato il lino perché appunto il tema di questa sfilata era la natura. Nel complesso l'abito è molto semplice ma viene impreziosito da un ricamo fatto a mano. L'ho realizzato con l'intreccio di due fili e delle perline. Questo ricamo è presente sia sul corpino che sul fondo del pantalone" racconta.

"Sono stata molto entusiasta di aver vinto questo premio, perché non è stato premiato solamente l'abito che ho realizzato, ma principalmente tutto il lavoro che c'è stato dietro, perché per me è fondamentale inserire nei miei abiti qualcosa che mi possa distinguere: in questo caso, una lavorazione fatta a mano" continua Martina Gori.

La passione di Martina viene da lontano, precisamente quando, da piccolissima, realizzava vestiti per le sue Barbie. Sono state mamma e nonna a contagiarla, e lei vuole farne un lavoro ad alti livelli, portando sempre con sé la sua identità: quella di una sammarinese:

"Sono molto fiera di essere una cittadina sammarinese, e quindi di portare le mie creazioni e farle vedere al mondo, se si può dire così. Far conoscere anche che sono cittadina di una piccola realtà. S i può arrivare molto lontano alla fine, se si vuole." conclude Martina con un sorriso.







