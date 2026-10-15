MODA Martina Gori, la stilista sammarinese premiata a Milano "Si può arrivare lontano anche proveniendo da piccole realtà, sono fiera di essere nata e cresciuta qui"

20 anni, un cassetto pieno di sogni e il talento per realizzarli. È Martina Gori, stilista sammarinese che studia alla Scuola di Moda di Cesena, e ha vinto il Premio Style alla Settembre Fashion Week-Identity di Milano. Ci racconta di aver ideato un abito molto particolare, che ha colpito la giuria:

"Ho realizzato un completo con un pantalone, un corpino e un coprispalle e ho utilizzato il lino perché appunto il tema di questa sfilata era la natura. Nel complesso l'abito è molto semplice ma viene impreziosito da un ricamo fatto a mano. L'ho realizzato con l'intreccio di due fili e delle perline. Questo ricamo è presente sia sul corpino che sul fondo del pantalone" racconta.

"Sono stata molto entusiasta di aver vinto questo premio, perché non è stato premiato solamente l'abito che ho realizzato, ma principalmente tutto il lavoro che c'è stato dietro, perché per me è fondamentale inserire nei miei abiti qualcosa che mi possa distinguere: in questo caso, una lavorazione fatta a mano" continua Martina Gori.

La passione di Martina viene da lontano, precisamente quando, da piccolissima, realizzava vestiti per le sue Barbie. Sono state mamma e nonna a contagiarla, e lei vuole farne un lavoro ad alti livelli, portando sempre con sé la sua identità: quella di una sammarinese:

"Sono molto fiera di essere una cittadina sammarinese, e quindi di portare le mie creazioni e farle vedere al mondo, se si può dire così. Far conoscere anche che sono cittadina di una piccola realtà. Si può arrivare molto lontano alla fine, se si vuole." conclude Martina con un sorriso.

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