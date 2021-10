COVID 19 Mascherina al chiuso in vigore, pubblicato il Decreto 182 Esenti i bambini sotto i sei anni. A scuola nessun cambiamento rispetto ai protocolli Iss già vigenti

Pubblicate in Bollettino Ufficiale, e dunque in vigore da oggi a San Marino, le nuove regole sul Covid introdotte dal Consiglio Grande e Generale, compreso l'obbligo di mascherina al chiuso. L'andamento dell'epidemia in Repubblica ha indotto il Governo, su proposta della struttura sanitaria, a reintrodurre l'obbligo della mascherina al chiuso, mediante le modifiche apportate al decreto Covid, ratificato nella notte dal Consiglio. Nel dettaglio, indossare la mascherina in luoghi chiusi è obbligatorio quando non è possibile un distanziamento di 1,5 metri. Sono esenti dall'obbligo i bambini sotto i sei anni; i soggetti con disabilità non compatibile con l'uso prolungato della mascherina e anche i loro accompagnatori. Non è ammesso l'uso di visiere parafiato in plexiglass. Nessun cambiamento, rispetto ai protocolli vigenti, a scuola.

Novità anche sul fronte maternità: le gestanti, durante l'emergenza sanitaria, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, qualora sia impossibile svolgerlo a domicilio ed anche se il medico valuti ci sia una elevata esposizione al rischio contagio. Per riunioni, assemblee, meeting e simili viene consigliato lo svolgimento da remoto. Se si tengono in presenza consentita la capienza massima dell'80% e al pubblico e prescritto l'uso della mascherina. Nessuna limitazione invece se tutti sono vaccinati. Il decreto 182 estende a 12 mesi la durata del certificato vaccinale e consente all'Iss di emettere bandi di concorso internazionali per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale sanitario e sociosanitario. Tutte queste regole valgono fino al 12 novembre dopodiché saranno aggiornate, ha spiegato il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, in base all'andamento della pandemia. Salgono intanto i contagi a San Marino: 7 i nuovi positivi che portano a 68 il totale. Invariata la situazione in Ospedale dove restano ricoverate 4 persone, nessuna delle quali in terapia intensiva.

