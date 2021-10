MISURE COVID 19 Mascherina al chiuso: l'obbligo diventa effettivo con la pubblicazione del Decreto in Bollettino Ufficiale Pubblicazione attesa in tempi ragionevolmente brevi

Mascherina al chiuso: l'obbligo diventa effettivo con la pubblicazione del Decreto in Bollettino Ufficiale.

La reintroduzione dell'obbligo di mascherina al chiuso e tutte le altre modifiche decise questa notte dal Consiglio Grande e Generale, entreranno in vigore e diventeranno effettive non appena il decreto Covid 173 ratificato, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale. La pubblicazione avverrà in tempi ragionevolmente brevi.

Vai agli emendamenti approvati

[Banner_Google_ADS]



File allegati 617bcf7768995956365339.pdf

I più letti della settimana: