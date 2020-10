Mascherine: bisogna sensibilizzare anche i ragazzi, Conte chiama i Ferragnez

Serve ogni mezzo per sensibilizzare i cittadini all'uso della mascherina. Il premier lancia un forte messaggio e, per arrivare al cuore dei ragazzi, contatta direttamente la famosa coppia: Chiara Ferragni e il marito Fedez sono infatti personaggi molto noti nel mondo dei giovani e non solo. Perciò il presidente del Consiglio cerca proprio loro in quanto definiti da tutti influencer, ossia con la capacità di “influenzare” le masse, di parlare alla gente e veicolare messaggi. Ed è proprio questo che serve adesso: un ulteriore aiuto per coinvolgere anche i giovani, invitandoli a compiere un gesto semplice ma essenziale, nella speranza di non rivivere i terribili scenari di qualche mese fa. La coppia non esita ad accettare e, come richiesto, appaiono i video sui social: "Ci troviamo in una situazione molto delicata - afferma il cantante - quindi ragazzi utilizzate la mascherina".

