COVID-19 Mascherine chirurgiche: avviata produzione nell'azienda sammarinese di Massimo Valentini Il macchinario in uso nell'azienda può produrre fino 70 mascherine al minuto. “In tempi brevi cercheremo di mettere in sicurezza tutta San Marino”, ci ha spiegato l'imprenditore.

Il primo di questo genere nella penisola italiana, uno dei pochi in Europa. È il macchinario dell'azienda sammarinese Maxplaster, di Massimo Valentini, che in modo totalmente automatizzato è in grado di produrre fino a 70 mascherine chirurgiche al minuto.

“Siamo nell'ambito della realizzazione di prodotti medicali da oltre 20 anni – ci spiega Valentini - e a fine dicembre, appena si è diffusa la malattia in Cina ci siamo attivati per riconvertire la nostra produzione”. “Ora cercheremo di mettere in sicurezza San Marino – aggiunge – date le dimensioni della nostra Repubblica pensiamo di riuscirlo a fare in tempi brevi, poi inizieremo la vendita all'estero”.

Sulle mascherine sono eseguiti rigorosi controlli di qualità e su ognuna è stampato il numero di produzione per consentirne la tracciabilità: "Al momento tutti tracciano attraverso la confezione che contiene le mascherine ma quasi nessuno traccia la singola mascherina come noi".

"Dopo un lungo lavoro - aggiunge Ivo Mattia Valentini esperto in filtranti per mascherine - siamo riusciti ad ottenere la materia prima e lavorarla attraverso una macchina totalmente automatica".

Nel servizio le interviste a Massimo Valentini (Amministratore Maxplaster) e Ivo Mattia Valentini (esperto in filtranti per mascherine)



