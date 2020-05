ISS Mascherine chirurgiche: prezzo fisso a San Marino nelle farmacie Dal 30 aprile il costo delle mascherine chirurgiche nelle farmacie del territorio è stato fissato a 0,52 centesimi al pezzo. In Italia invece è bufera su prezzo e disponibilità

È sempre più difficile reperire mascherine chirurgiche in Italia al prezzo di 61 centesimi (0,50 centesimi + IVA), quello imposto dall'ordinanza firmata il 28 aprile dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Federfarma ha sottolineato come sia stato giusto imporre il prezzo calmierato alle mascherine ma bisognava farlo prima e non a mercato in corso.

A San Marino dal 30 aprile il costo delle singole mascherine, nelle farmacie del territorio, è stato fissato a 52 centesimi (0,52 euro), che scende a 50 centesimi (0,50 euro) grazie alla ricarica del 5% per chi utilizza la smac Card. Ogni persona ne può acquistare un massimo di 20 alla volta. Prezzo contenuto e fisso quindi nelle farmacie mentre in alcune altre attività del territorio è possibile trovarle anche a costi maggiori.

In totale dal 1° marzo al 12 maggio nelle farmacie sammarinesi sono state 143.511 le mascherine vendute e la disponibilità è ancora buona grazie anche alla produzione in territorio.

Nel servizio l'intervista a Rossano Riccardi (direttore UOC Farmaceutica ISS)

I più letti della settimana: