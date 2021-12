Mascherine Ffp2 a ruba: in farmacia massimo 5 per utente. Iss: “Forniture ci sono" L'Istituto ne ha ordinate di nuove per garantire le forniture ed evitare aumenti dei prezzi

Massimo cinque mascherine Ffp2 per cliente: è la linea seguita dalle farmacie pubbliche di San Marino, come risposta a una domanda in crescita. Obbligatoria in numerose situazioni, alcune farmacie le hanno già esaurite. Le riserve però ci sono, assicura l'Iss, che ha scelto di limitare il numero di acquisti per utente per consentire a tutti di comprarle e ne ha ordinate di nuove, per non far aumentare i prezzi.

Al momento, nelle farmacie Iss, il costo di questa mascherina – più performante rispetto alla chirurgica – è di 1,10 euro. Anche i privati possono venderle e, per evitare possibili storture, dalla Segreteria alla Sanità fanno sapere che si sta valutando se stabilire un prezzo calmierato. Le consegne, spiega la Segreteria, sono rallentate per le chiusure natalizie di molti fornitori. Si sta, dunque, valutando con il Centro Farmaceutico come gestire i prossimi ordini.

Ma in quali situazioni bisogna indossare la Ffp2? A San Marino è obbligatoria sui mezzi di trasporto pubblico; sono esclusi gli studenti minori di 12 anni se la capienza nell'autobus è limitata. È necessaria anche nei luoghi chiusi, lavoro compreso, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti e ogni volta che non si riesca a mantenere una distanza di 1 metro e mezzo. Agli eventi sportivi al chiuso la Ffp2 è invece “preferibile” rispetto alle altre.

In Italia, con il nuovo decreto approvato ieri, bisognerà usare la Ffp2 nei luoghi a rischio assembramento e dove c'è un'alta concentrazione di persone. Obbligatoria anche al cinema e a teatro, nei musei, negli stadi e nei mezzi di trasporto sia locali che a lunga percorrenza.

