Mascherine ffp2 non a norma sul Titano? L'Iss rassicura: "Tutti i nostri lotti sono controllati"

Sentiamo Sergio Rabini

L'Iss fa chiarezza dopo le notizie, apparse sulla stampa italiana e sammarinese, di una presunta non conformità delle mascherine ffp2 che presentano il marchio CE 2163. Quelle vendute dalle farmacie del Titano sono sicure, sottolinea il direttore sanitario dell'Istituto, Sergio Rabini.









E per un altro motivo, ma sempre legato ai dispositivi di protezione, protestano i dipendenti del Colorificio sammarinese. Se l'azienda non fornirà loro mascherine chirurgiche, annuncia la Csu, domani si asterranno dal lavoro. Sono costretti ad acquistarle per proprio conto, prosegue la Centrale sindacale che parla di richieste “inascoltate dall'azienda che continua a non adempiere a un obbligo sancito dalla legge”.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini, direttore sanitario Iss