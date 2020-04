Mascherine: nella nuova guida ad interim dell'OMS una sostanziale riconferma delle indicazioni precedenti

Ieri l'incontro in videoconferenza delle autorità sammarinesi con l'OMS, che ha emesso un documento in cui si parla, fra l'altro, dell'utilizzo delle mascherine. In conferenza stampa, oggi, un commento del Dirigente dell'Authority Sanitaria. “Sostanzialmente – afferma Gabriele Rinaldi - la situazione è stata riconfermata rispetto ai documenti emanati un mese e mezzo fa”. Quindi lavarsi le mani frequentemente con i materiali indicati; mantenere le distanze – nel documento si parla di almeno un metro – ed evitare assembramenti ed uscite inutili. Sono gli interventi, ribadisce il Direttore dell'Authority Sanitaria, che consentono la riduzione della possibilità di infettarsi. “Una volta che questi sono garantiti – continua - indossare la mascherina può essere una scelta utile, soprattutto se usata correttamente, per eventualmente ridurre il contatto da una persona che sia in una fase pre-sintomatica”.

Ascolta l'intervista Skype a Gabriele Rinaldi - Dirigente Authority Sanitaria