Mascherine, qualità e certificazione, la sfida di Alutitan in tempo di pandemia

Sentiamo Elena Rivelli

Poco meno di un anno fa, in pieno lockdown, la mancanza di dispositivi di protezione individuale spinsero alcune aziende sammarinesi, tra le quali Alutitan, a riconvertire parte della produzione in mascherine, ricevendo tutte le certificazioni e il riconoscimento dal Ministero della Salute italiano. Il percorso, che ha visto anche la firma dell'accordo per la fornitura all'Iss, è basato sulla ricerca di materiali di prima qualità- solo made in Italy- è orientato a sensibilizzare circa l'importanza di utilizzare sempre dispositivi a norma e certificati ed ha permesso anche, cinque nuove assunzioni.

Nel video l'intervista ad Elena Rivelli, direttore gestione e qualità Alutitan.