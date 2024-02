AMBIENTE Master Accademico Norman Foster, SdS Canti: “Nei prossimi giorni al via interazione tra accademici e studenti”

Master Accademico Norman Foster, SdS Canti: “Nei prossimi giorni al via interazione tra accademici e studenti”.

Il recente riconoscimento che Lord Norman Foster ha concretizzato nell’aver scelto la Repubblica di San Marino come Città studio nel primo Master accademico, scrive in una nota il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, ideato dalla Norman Foster Foundation in collaborazione con l’università MIT di Boston e Madrid, premia il lavoro che abbiamo svolto nell’affrontare i temi relativi allo sviluppo sostenibile.

Nei prossimi giorni partiranno, tra gli accademici/studenti del Master ed i rappresentanti delle Città Studio (San Marino, Atene e Bilbao), interazioni periodiche sia online sia in presenza sul territorio in cui gli studiosi potranno ottenere approfondimenti direttamente dall’esperienza di coloro che vivono e lavorano sul territorio, ed insieme, modellare e progettare moderni e innovativi strumenti urbanistici sostenibili.

Il mio impegno, aggiunge Canti, sarà sempre massimo affinché tutti gli studi prodotti durante il Master - dopo ben 32 anni dall’entrata in vigore del nostro strumento urbanistico - possano entrare a far parte del nuovo modello di sviluppo del nostro prezioso territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: