Master in Medicina Geriatrica, focus sulla gerontecnologia Insieme agli esperti, l'analisi delle opportunità di prospettiva, partendo però dagli ostacoli ancora da rimuovere

Le chiamano gerontecnologie: intelligenza artificiale, robotica, domotica, servizi internet e sistemi digitali, tutti strumenti da porre al servizio dell'anziano, per favorire un percorso di invecchiamento più attivo e quanto più in salute. Insieme agli esperti, l'analisi delle opportunità di prospettiva, partendo però dagli ostacoli ancora da rimuovere: “L'alfabetizzazione sia degli utenti che degli operatori sanitari, che anche di chi deve gestire poi la massa di dati. Un altro problema – prosegue Alberto Pilotto, Presidente della SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale Territorio - è quello della stabilità delle reti Internet. Terzo aspetto, l'adeguamento degli strumenti in termini di costi e anche di operabilità da parte della persona anziana. Gli strumenti non sono sempre disegnati in funzione utile per la persona anziana. Infine, il quarto problema che va affrontato e risolto in fretta è quello della sicurezza della trasmissione dei dati. Nell'ambito della sanità, della medicina c'è un va e vieni di dati e di informazioni che sono sensibili, sensibilissimi, perché riguardano la salute e le caratteristiche della persona. Quindi, affrontare in maniera sicura questo passaggio di informazioni è cruciale”.

Undicesima edizione del Master, seguita in presenza e a distanza, esperienza ormai consolidata per numero di iscritti e livello delle docenze: “Stiamo portando avanti argomenti molto importanti – spiega il Coordinatore della Didattica del Master, Carlo Renzini - che vanno a migliorare la formazione del medico di medicina generale ma anche di medici specialisti e di tutti coloro che svolgono le loro attività nel parco socio-sanitario”. Dal master all'attività dell'Associazione, con San Marino sempre più punto di riferimento nella formazione e negli studi in materia. “Prossimo appuntamento – annuncia Renzini, in qualità anche di Presidente dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria - il convegno internazionale del 29-30 settembre dove si affronteranno diversi aspetti e problematiche della salute dell'anziano non solo di natura socio-sanitaria ma anche di tecnologie che possano aiutare a migliorare la salute stessa dell'anziano” .

Nel video le interviste ad Alberto Pilotto, Presidente della SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale Territorio), anche Direttore del Dipartimento di Cura Geriatriche all'Ospedale Galliera di Genova; e a Carlo Renzini, Presidente dell'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, anche Coordinatore della Didattica del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”

