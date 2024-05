Master in Medicina Geriatrica: quinto modulo alle malattie metaboliche e all'ortogeriatria

"Un po’ con la dieta un po’ con l’attività fisica e controllando anche le patologie metaboliche di cui una persona può essere affetta allora si riesce a prevenire la progressione. Attenzione perché preservare il metabolismo vuol dire ridurre il rischio di patologie cardiovascolari ma ridurre anche il rischio di demenza e di alcune neoplasie" ha spiegato il Prof. Marco Domenicali dell’Università di Bologna. Approccio multidisciplinare alle problematiche dell'anziano.

Continua il Master in Medicina Geriatrica ”Giancarlo Ghironzi” che dedica il quinto modulo alle malattie metaboliche e all'ortogeriatria. Il processo di invecchiamento della persona è caratterizzato dal progressivo aumento della complessità, mettendo sempre più in evidenza le patologie croniche che portano ad una maggiore fragilità e vulnerabilità dell'anziano. Tutto ciò ha portato ad una esigenza di valutazione multidimensionale nella diagnosi e cura coinvolgendo più figure specialistiche mediche, proprio per migliorare non solo la salute, ma anche ottimizzare le spese economiche sanitarie.

L’Ortogeriatria, nello specifico è una metodologia assistenziale per i pazienti che hanno riportato traumi e lesioni ad arti ed articolazioni, in particolare le fratture del femore. È una disciplina multi-professionale e multi-setting che risulta dalla stretta collaborazione tra Ortopedico e Geriatra, con coinvolgimento di altri specialisti (anestesisti, fisiatri) e personale sanitario infermieristico e fisioterapico, che si occupa non solo dell’evento acuto(fratture), ma anche di fattori predisponenti come il rischio cadute in conseguenza di patologie croniche quali artrosi, osteoporosi e disturbi dell’equilibrio. "Si è parlato anche della prevenzione di alcune patologie che possono causare le fratture con me l’osteoporosi o l’artrosi che provocano un rischio caduta" ha concluso Carlo Renzini, Presidente dell’ ASGG Associazione Sammarinese di Geriatria e Gerontologia.

Nel video le interviste a Prof. Marco Domenicali dell’Università di Bologna, Carlo Renzini, Presidente dell’ ASGG Associazione Sammarinese di Geriatria e Gerontologia.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: