SCUOLA MEDIA Matematica per tutti: la "2D" di Serravalle sfiora il podio

La classe 2D della scuola media di Serravalle ha partecipato venerdì 19 e sabato 20 maggio alla competizione “Matematica per tutti”, che si è tenuta a Roma a Cinecittà. Si tratta di un concorso che richiama da tutta Italia studenti, dalla scuola primaria ai licei, impegnati a confrontarsi in 6 giochi educativi sulla matematica. La squadra sammarinese de “I Guasta Feste”, formata da Giulia Giri, Elena Bonfé, Francesco Amadei e Francesco Fabiani, è passata alle finali classificandosi al quarto posto della categoria Set, in cui hanno partecipato 400 squadre e 1600 alunni. A promuovere l'iniziativa per il Titano la professoressa Cristina Matteini, accompagnata nella capitale dalle professoresse Pacini, Nori e Mazza.

