5-6 DICEMBRE Mattarella a San Marino: divieto di sosta in alcune aree del centro storico

Mattarella a San Marino: divieto di sosta in alcune aree del centro storico.

In occasione della visita a San Marino del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alcune vie saranno chiuse al traffico veicolare, con divieto di sosta. Lo comunicano Segreteria di Stato Affari Esteri e Dipartimento per gli Affari Esteri. Le restrizioni saranno attive dalle 23 di martedì 5 dicembre, fino alle 17 di mercoledì 6 dicembre.



Le vie chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta:

- Parcheggio n.3 – Centro Congressi Kursaal (chiuso anche al transito pedonale);

- Parcheggio n.5;

- Viale Antonio Onofri (ad eccezione dei parcheggi riservati ai residenti); sarà consentito il transito per raggiungere i parcheggi superiori e le aree non oggetto di ordinanza;

- Via Donna Felicissima, Piazza della Libertà, Piazzale Domus Plebis, Contrada della Pieve, Contrada del Collegio, Piazzale G. Garibaldi, Piazzetta del Titano, Contrada Omerelli, Ara dei Volontari, Piazzale Girolamo Genga, Contrada delle Mura, Contrada S. Francesco, Piazza Sant’Agata, Contrada di Portanova, l’intera Via Paolo III.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: