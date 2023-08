#MEETING23 Mattarella al Meeting: "La nostra Costituzione nasce per espellere l'odio" Il presidente ha parlato per 40 minuti: primo applauso quando ha detto "I cittadini della Romagna non vanno lasciati soli". In prima fila i Segretari di Stato

Nella giornata conclusiva del 44esimo Meeting l'evento clou della settimana, la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal popolo di Cl con canti e applausi. Presente anche una folta delegazione del Congresso di Stato, i Segretari di Stato Beccari, Belluzzi e Mularoni, ma anche di consiglieri come Gian Carlo Venturini. Il presidente è arrivato alle 11 in fiera, accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dalla vice sindaca di Rimini Chiara Bellini, dal presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, che lo ha accompagnato in una breve visita qui negli stand. Si è soffermato qualche minuto nel padiglione del ministero degli Esteri, insieme al vice ministro Cirielli, poi la foto di rito coi volontari del Meeting. Un lunghissimo applauso ha accolto l'ingresso del presidente all'auditorium dove ha tenuto il suo discorso, in prima fila i Segretari di Stato che sono stati salutati dal presidente. Un discorso di 40 minuti, dove ha parlato di amicizia, di Costituzione di cui ricorrono i 75 anni, di accoglienza degli immigrati attraverso flussi regolari, delle alluvioni in Romagna che hanno provocato il primo, lungo applauso.

Nel video i passi salienti del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

