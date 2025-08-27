#MEETING25 Matteo Salvini: "Giornalismo triste, si preoccupa delle mie telefonate con Giorgia Meloni" Il vice presidente del Consiglio fa un lunghissimo giro per la fiera e non si nega niente: simulazioni di volo, Ponte sullo Stretto virtuale, selfie

Quando può ritrovarsi in mezzo alla folla che lo applaude, lo chiama e gli chiede selfie è nel suo elemento, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, giunto al Meeting pochi minuti dopo la partenza della sua presidente Meloni, e che a differenza sua ha fatto un lungo, lunghissimo giro tra gli stand della fiera, a partire dall'area del suo ministero, quello delle Infrastrutture e Trasporti.

Non si è negato niente: simulazioni di incidenti in macchina, foto di gruppo, visite al Ponte sullo Stretto, per ora virtuale, lavori in programma, fino alla simulazione di volo, preferendo atterrare a Milano Malpensa invece che a Roma. Dopo aver visitato tutto il possibile, anche lo spazio “Tanto pe' magna'”, si è seduto nella piazza del Mit per parlare dei suoi cavalli di battaglia, ma prima accusa il giornalismo di essere triste, visto che si preoccupa solo delle telefonate tra lui e Giorgia Meloni. Il primo che inviterò ad attraversare il Ponte sullo Stretto sarà Macron, promette, scatenando ilarità, poi giura: io non l'ho offeso, gli ho solo detto che se vuole andare a fare la guerra vada lui.

el suo girovagare trova anche il tempo di salutare Fabio Righi, Domani Motus Liberi, insieme al deputato della Lega in Romagna, Jacopo Morrone. Poi torna sul discorso di Mario Draghi che ha inaugurato il Meeting, ma a differenza sua lui non vorrebbe più Europa.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

