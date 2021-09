ATTIVA-MENTE Mattinata di mototerapia all'ospedale di stato

Questa mattina all'ospedale di stato c'è stato un primo assaggio del progetto di mototerapia “Tuttavia...che spettacolo”. Iniziativa organizzata per i prossimi due weekend, a partire quindi da domani, da Attiva-Mente e che vede la collaborazione delle istituzioni e dell'Associazione Batti Cinque.

Oggi intanto il campione di motocross freestyle Vanni Oddera, con la sua moto elettrica, ha sfrecciato lungo i corridoi dell'ospedale facendo vivere momenti di pura adrenalina e gioia ai pazienti e ai bambini del reparto di pediatria. In sella con Oddera anche Bryan Toccaceli, in questi giorni ricoverato nel reparto di medicina ma le cui condizioni sono in miglioramento.

Le interviste a Laura Viola (primario pediatria) e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità)

