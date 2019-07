siamo andati a seguire gli orali

Alla scuola secondaria superiore di San Marino gli studenti stanno affrontando la prova orale dell'esame di maturità, a presentarsi davanti alla commissione saranno in 87. Per la buona riuscita del colloquio non conterà solo lo studio fatto nell'arco dei cinque anni di scuola, ma anche le esperienze maturate al di fuori del percorso didattico. Gli ultimi del calendario sosterranno l'orale il 12 luglio.