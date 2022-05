Maturità 2022, a San Marino si preparano 110 studenti

110 maturandi tra liceo classico, linguistico, scientifico ed economico aziendale, per le ultime volte cammineranno nei corridoi che hanno frequentato per cinque anni. Nel 2020 e 2021 gli esami sono stati “light” e senza prove scritte, ma per quest'anno si torna ad avere una maturità come di consueto. Gli studenti torneranno sui banchi il 20 e il 22 giugno, per affrontare le prove scritte. Con due giorni di anticipo rispetto all'Italia, la maturità sarà la stessa, con testi d'esame differenti.

La prima prova sarà lo scritto di italiano, il tanto temuto tema che mette in difficoltà gli studenti più portati per le materie pratiche e scientifiche. I testi sono scelti ed elaborati dalle Commissioni, che potranno scegliere tra testo letterario, argomentativo e tema di attualità.

La seconda prova sarà diversa rispetto agli scorsi anni. Elaborata dalla commissione d'esame, prevede un test sulle materie di indirizzo, completo di tutti gli argomenti trattati nel triennio.

Le prove orali si svolgeranno a partire dal 27 giugno e avranno una durata di circa di una settimana. L'esame forse più temuto avrà una durata di circa 1 ora. Se non saranno previste sessioni suppletive, in caso di malattia degli studenti, i diplomi verranno consegnati l'8 luglio.



