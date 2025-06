SCUOLA Maturità 2025 al via in Italia e sul Titano: impegnati in tutto 175 studenti sammarinesi Prima prova di Italiano questa mattina per i 91 maturandi della Scuola Superiore e per gli 84 che frequentano istituti fuori territorio, insieme ai coetanei italiani

Maturità 2025 al via in Italia e sul Titano: impegnati in tutto 175 studenti sammarinesi.

Inizia questa mattina l’esame di Maturità 2025: alle 8:15 sono attesi in aula i 91 maturandi della Scuola Superiore del Titano. Stesso inizio anche per gli 84 studenti sammarinesi che studiano fuori territorio, con la Maturità al via oggi anche in tutta Italia. Emozione, tensione e tanta concentrazione per un rito che segna il passaggio all’età adulta.

La seconda prova scritta sul Titano è in calendario per venerdì 20 giugno, diversa per ciascun indirizzo: Latino per gli 11 maturandi del Liceo Classico; due lingue a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo per i 21 iscritti al Linguistico; Matematica per i 27 studenti dello Scientifico ed Economia Aziendale per i 32 del liceo Economico-Aziendale

Gli orali cominceranno giovedì 26 giugno. Un grande in bocca al lupo è arrivato nei giorni scorsi dal dirigente scolastico, dai docenti e dal personale, mentre il Segretario all’Istruzione Lonfernini ha ricordato agli studenti: "Ogni esame, ogni interrogazione, ogni verifica è un tassello che compone il mosaico della vostra formazione, contribuendo a definire la vostra identità di cittadini consapevoli e di individui preparati ad affrontare il futuro”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: