Maturità 2026 a San Marino: promossi 112 studenti

Si sono conclusi il 3 luglio gli Esami di Stato dell'anno scolastico 2025-2026 alla Scuola Superiore di San Marino: 112 candidati hanno conseguito il diploma di Maturità.

Di questi, 15 hanno ottenuto il punteggio massimo di 100, mentre 6 hanno conquistato anche la lode.

Nel dettaglio, sono stati rilasciati 20 diplomi di maturità classica, 28 di maturità economico-aziendale, 29 di maturità linguistica e 35 di maturità scientifica.

La cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 18 alla Cava dei Balestrieri, alla presenza del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, degli studenti con i loro familiari e degli insegnanti delle commissioni d'esame.

Il preside, la vicepreside, i docenti e tutto il personale non docente della Scuola Superiore hanno espresso le proprie congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso il percorso scolastico, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni.

Nel comunicato stampa l'elenco completo delle studentesse e degli studenti







