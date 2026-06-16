Maturità 2026 al via sul Titano: 113 studenti alle prese con la prima prova di Italiano

Scatta oggi, a San Marino, l'esame di Maturità 2026. Sono 113 gli studenti della Scuola Superiore chiamati ad affrontare la prima prova scritta, quella di Italiano, appuntamento che segna l'inizio del percorso conclusivo degli studi superiori.

Tra emozione, tensione e ultimi ripassi, a sostenere l'esame sono 20 studenti del Liceo Classico, 29 del Linguistico, 36 dello Scientifico e 28 dell'Economico Aziendale.

Giovedì 18 giugno - giorno della prima prova di Maturità in Italia - sul Titano sarà la volta della seconda prova scritta. I maturandi del Classico saranno impegnati con il Latino; quelli del Linguistico con due lingue a scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo; gli studenti dello Scientifico con Matematica e Fisica e quelli dell'Economico Aziendale con Economia aziendale.

Nel suo messaggio agli studenti, il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini definisce la maturità «il traguardo di un percorso umano straordinario». Un esame importante, sottolinea, ma che non determina da solo il futuro dei ragazzi. Le opportunità che li attendono dipenderanno soprattutto dalle basi culturali, civiche e umane costruite negli anni di scuola.

Per i maturandi sammarinesi si apre così una settimana intensa, tra studio, attesa e prove decisive prima degli orali, in programma dal 25 giugno.

