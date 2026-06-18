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Maturità 2026: conclusi gli scritti sul Titano

Oggi la seconda prova, quella specifica per ogni indirizzo. Dal 25 giugno gli orali

di Giacomo Barducci
18 giu 2026
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Conclusi gli scritti della maturità 2026 a San Marino. La seconda prova, quella di indirizzo, tra le più temute dagli studenti, è passata. Per il liceo classico il brano a tradurre e analizzare è stato selezionato dalla “Germania di Tacito”, monografia di carattere etnografico scritta nel 98 d.c. Prova di matematica per lo scientifico con la risoluzione di un problema scelto tra i due proposti e di 5 quesiti: 2 di matematica e 3 di fisica.

Nel linguistico i candidati hanno dovuto svolgere due prove, scelte tra le lingue comunitarie studiate nel corso del quinquennio: inglese, francese, spagnolo e tedesco. I processi di finanziamento interno dell'attività d'impresa e gli strumenti bancari di breve e lungo termine gli argomenti della prova di Economia Aziendale per il liceo Economico. Conclusi gli scritti resta l'ultima prova per i 113 studenti dei licei sammarinesi: l'orale, il 25 giugno.




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