SCUOLA Maturità 2026: decise le materie della seconda prova scritta Emanato il Decreto delegato che fissa le materie per ciascun indirizzo dei licei di San Marino

Scelte e pubblicate con Decreto delegato le materie della seconda prova scritta degli esami di maturità per i licei di San Marino: gli studenti del Liceo Classico avranno il latino; quelli del Linguistico due lingue a scelta del candidato tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo; matematica e fisica per lo Scientifico ed economia aziendale per il Liceo Economico-Aziendale

