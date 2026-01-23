SCUOLA

Maturità 2026: decise le materie della seconda prova scritta

Emanato il Decreto delegato che fissa le materie per ciascun indirizzo dei licei di San Marino

Maturità 2026: decise le materie della seconda prova scritta.

Scelte e pubblicate con Decreto delegato le materie della seconda prova scritta degli esami di maturità per i licei di San Marino: gli studenti del Liceo Classico avranno il latino; quelli del Linguistico due lingue a scelta del candidato tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo; matematica e fisica per lo Scientifico ed economia aziendale per il Liceo Economico-Aziendale

