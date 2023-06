MATURITÀ Maturità al via per 113 maturandi di San Marino Si parte lunedì 19 giugno

Partono lunedì 19 giugno, alle ore 8:15, gli esami della Maturità 2023 per i 113 maturandi del Titano. La prima prova scritta sarà quella comune a tutti gli indirizzi, il tema di Italiano. Giovedì 22 giugno è la volta della seconda prova scritta, specifica di ciascun indirizzo: latino per il Liceo Classico, inglese, francese e tedesco per il Liceo Linguistico, matematica per il Liceo Scientifico ed economia aziendale per il Liceo Economico. Lunedì 26 giugno invece comincerà la sessione dei colloqui.

