ITALIA Maturità al via per 540 mila studenti, tra cui i sammarinesi fuori territorio

Suona la campanella per gli esami di maturità classe 2021. Interesserà 540 mila studenti, tra cui i maturandi sammarinesi che frequentano fuori territorio, afflitti da un anno e mezzo di pandemia con lezioni a distanza e isolamento forzato ai quali il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha rivolto ieri un messaggio di incoraggiamento. "Non vogliono essere trattati come coloro che faranno una maturità di serie B" ha detto, sottolineando che è stato ammesso il 96,2% degli studenti dell'ultimo anno e che per gli altri la tendenza dei primi risultati è ad una lieve diminuzione di bocciati e un aumento dei rimandati. E a settembre, promette, si tornerà sui banchi.

