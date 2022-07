Maturità: alla Cava dei Balestrieri la consegna dei diplomi Tutti promossi i 109 sammarinesi che hanno fatto l'esame di maturità sul Titano

Tutti insieme alla Cava dei Balestrieri per festeggiare la fine delle scuole superiori. La foto che resta, il ricordo indelebile delle fatiche sui banchi dopo anni difficili di pandemia e didattica a distanza. Consegna dei diplomi per i 109 studenti, tutti promossi, che quest'anno hanno affrontato l'esame di maturità sul Titano (17 maturità classica, 33 maturità scientifica, 27 maturità linguistica, 32 maturità economico-aziendale). Alla cerimonia ha partecipato anche il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi che si è complimentato con i diplomati e gli insegnati che hanno accompagnato i ragazzi. “Sono certo che l'esperienza maturata – ha detto Belluzzi – vi abbia dato gli strumenti necessari per andare aventi con successo”. Per dodici il massimo dei voti, sei le lodi.

Nel video l'intervista a Giacomo Esposito, Dirigente Scuola Secondaria Superiore

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: