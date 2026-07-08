Maturità, alla Cava dei Balestrieri la consegna dei diplomi della Scuola Superiore

Anche quest'anno, alla Cava dei Balestrieri, l'emozionante cerimonia di consegna dei diplomi di maturità. 112 ormai ex studenti della Scuola Superiore di San Marino hanno ricevuto la pergamena, alla presenza del Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini, insieme anche al Preside, a tutto il corpo docente e non docente.

Un traguardo importante che segna per questi ragazzi davvero il passaggio all'età adulta.

Gli esami si sono conclusi il 3 luglio scorso, suddivisi tra i quattro indirizzi dell'Istituto, e 112 candidati su 113 hanno ottenuto il diploma. Di questi, 15 studenti sono usciti con il massimo dei voti, cioè 106 con 100 lode, un risultato significativo che richiama anche l'impegno delle istituzioni nel garantire istruzione e futuro.

"Per noi rappresenta sicuramente il compimento e la continuità di un lavoro che facciamo sul sistema scolastico insieme, in particolar modo, con il nostro personale docente a cui va tutto il mio ringraziamento per formare dei cittadini del futuro, che da domani, sono certo, sapranno affrontare le loro ulteriori sfide con grande competenza, con grande capacità, e tutto questo, è ovvio ed è certo, servirà al futuro del nostro paese", ha dichiarato a margine della cerimonia il Segretario Teodoro Lonferini.

Il preside, la vicepreside, i docenti e tutto il personale della scuola superiore hanno espresso le proprie congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso il percorso scolastico augurando un futuro ricco di soddisfazioni. Lo ha sottolineato anche il Dirigente scolastico Matteo Puerini: "Oggi è il momento dei festeggiamenti, una giornata molto bella, il tempo ci assiste e quindi siamo tutti molto felici. Io e i colleghi, gli insegnanti, il personale non docente attendiamo questo momento per tutto l'anno.

"È il frutto di anni di duro lavoro sia da parte nostra che da parte dei ragazzi, e credo che oggi noi insieme alle loro famiglie dobbiamo semplicemente prendere atto del grande percorso che hanno fatto e quindi siamo veramente tutti molto felici", ha concluso Puerini.