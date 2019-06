Maturità: debuttano le tre buste su cui affrontare l'orale

Al via tra oggi e domani in Italia gli orali della nuova Maturità per 520mila studenti. Addio alla tesina, che fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un argomento scelto da loro. Debuttano invece le 3 buste con i temi su cui affrontare il colloquio con la commissione, che assegnerà in questo ultimo test un massimo di 20 punti. Sono previste tante buste quanti sono i candidati più due unità, in modo tale da assicurare anche all'ultimo candidato la possibilità di scegliere tra tre buste. Dentro non ci saranno domande o quiz, ma materiali di spunto: un testo, un documento, un progetto, un problema, un disegno, una fotografia. Da qui partirà il colloquio per l'esame orale.

A San Marino gli orali cominceranno venerdì prossimo per concludersi il 4 luglio.