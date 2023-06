SCUOLA Maturità, gli studenti sammarinesi dopo la seconda prova: "Stanchi ma soddisfatti"

"Ci sentiamo più liberi ora che è finita la seconda prova, stanchi ma soddisfatti", racconta uno studente del liceo scientifico. Sui banchi 113 studenti a San Marino e oltre mezzo milione in Italia. Ogni indirizzo di studio ha la sua prova dedicata. Al liceo classico in tutta la Penisola è Seneca l'autore da tradurre, una lettera a Lucilio il testo. Per gli altri indirizzi, le tracce si distinguono nettamente. Sul Titano al liceo linguistico saggi brevi o analisi del testo a scelta tra inglese, francese e tedesco. Dalla contemporanea Téa Obreht a Charles Baudelaire, fino al confronto tra un volantino politico della Rosa Bianca e un brano da “La settima croce” di Anna Seghers. Allo scientifico la matematica pone problemi con studi di funzioni e quesiti specifici, mentre al liceo economico si chiede di delineare le strategie aziendali e le politiche di integrazione adottate da un modello di impresa proposto. "E' andata, anche se la traccia era un po' lunga", commenta un maturando. "Avrei preferito la versione di greco, ma va bene anche il latino", aggiunge una studentessa del classico. Ora mancano solo gli orali, dal 26 giugno al 7 luglio. "Mi preparo con calma - dice un ragazzo del liceo economico -, studierò due o tre ore al giorno in vista dell'orale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: