Maturità, gli studenti sammarinesi tornano tra i banchi per la seconda prova

Studenti sammarinesi di nuovo fra i banchi per affrontare la seconda prova dell’Esame di Maturità. Dopo il tema di italiano di mercoledì, oggi tocca alle materie d’indirizzo: latino per gli 11 maturandi del Liceo Classico, due lingue a scelta (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) per i 21 del Linguistico, matematica per i 27 dello Scientifico ed economia aziendale per i 32 iscritti al Liceo Economico-Aziendale.

Nel frattempo, gli studenti italiani – che ieri hanno sostenuto la seconda prova – avranno qualche giorno di pausa prima della terza, in programma mercoledì 25 giugno. In Italia, il brano scelto per la versione di latino nei licei classici è stato tratto dal Laelius de amicitia di Cicerone. Allo scientifico, la prova verteva sullo studio di una funzione, mentre nei tecnici informatici si è parlato di intelligenza artificiale e disinformazione. Al liceo artistico, invece, la traccia ha invitato a riflettere sul tema della "cura", con un richiamo alla canzone La cura di Franco Battiato.