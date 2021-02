ITALIA Maturità: ministro Bianchi, è orale e si parte da elaborato

Maturità: ministro Bianchi, è orale e si parte da elaborato.

Niente prove scritte ma solo l'orale: il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi conferma al Corsera le indiscrezioni sulla maturità in italia circolate da giorni. Così come avvenuto lo scorso anno, il maturando partirà da un elaborato ampio e personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe; da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi sulle altre discipline. L'ammissione agli esami sarà disposta in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe. Le prove, che interessano anche i sammarinesi che studiano fuori territorio, inizieranno a metà giugno.

