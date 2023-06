SCUOLA Maturità: studenti sammarinesi e italiani impegnati nella seconda prova Ogni indirizzo di studio ha tracce diverse

È il giorno più temuto dai maturandi, quello della seconda prova. A San Marino sono 113 i liceali impegnati nello scritto d'indirizzo, diverso per ogni singolo percorso di studio. Si danno forza a distanza con gli amici italiani, oltre mezzo milione loro. Tutta la penisola dunque con gli occhi su dizionari di latino al liceo classico – secondo le prime indiscrezioni il brano da tradurre è di Seneca –, calcolatrice in mano allo scientifico per l'analisi matematica. Sul Titano non trapela nessuna notizia, sono diversi i percorsi di studio e ognuno ha la sua prova dedicata: questa sera vi daremo conto delle diverse tracce. Ricordiamo che l'esame è tornato a pieno regime dopo il Covid – l'anno scorso c'erano già gli scritti ma con un punteggio distribuito in modo diverso – e dal 2019 non esiste più la terza prova. Il prossimo appuntamento è dunque con gli orali: a San Marino cominciano lunedì 26 giugno e dovrebbero finire entro il 7 luglio. In Italia le date dovrebbero essere le stesse.

