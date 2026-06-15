Maturità: tre tecniche dell'ex campione di apnea Mike Marić per gestire l'ansia da esame

Alla vigilia degli esami di Maturità - al via domani sul Titano e giovedì in Italia con la prima prova - per i tanti studenti alle prese con uno degli appuntamenti più importanti del percorso scolastico, è il momento in cui ansia, paura di sbagliare, difficoltà di concentrazione e timore del giudizio finale si fanno sentire.

Secondo Mike Marić, medico specialista, docente universitario, formatore olimpico del CONI ed ex campione mondiale di apnea, un aiuto concreto per affrontare la pressione può arrivare da un gesto tanto semplice quanto fondamentale: la respirazione.

Nel suo libro "Atlante Illustrato del Respiro. 100 esercizi pratici per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione" edito da Gribaudo, Marić dedica infatti un'intera sezione - chiamata "SOS Emergenza" - alla gestione delle emergenze emotive, proponendo tecniche pensate per ragazzi dai 14 anni in su e dedicate alla gestione di paura, rabbia, tristezza, ansia, attacchi di panico e tutte quelle situazioni in cui è necessario ritrovare serenità in pochi minuti.

L'autore stesso, ricorda il proprio esame orale di Maturità come un momento di svolta personale. “Durante l'esame orale la situazione si capovolse e diventai, per la prima volta, padrone della situazione. Capii che davanti a me avevo dei docenti che non mi conoscevano e quindi avevo l'occasione per dimostrare il mio valore”. Il messaggio è semplice: la preparazione è fondamentale, ma imparare a gestire le proprie emozioni può fare la differenza tra subire l'esame e affrontarlo con consapevolezza.

Tre le tecniche semplici e immediate proposte per i giorni che precedono la maturità, ma anche da effettuare poco prima di entrare in aula o persino nei minuti che precedono il colloquio orale:

Il protocollo SOS contro il panico: "Conta fino a 5"

Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, Marić suggerisce di chiudere gli occhi e concentrarsi sul flusso dell'aria che entra ed esce dal naso e, mentalmente, contare fino a cinque durante l'espirazione: un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità nei momenti di maggiore pressione.

Le "5 dita": La tecnica anti-ansia da fare ovunque

E' sufficiente aprire una mano e percorrerne lentamente il contorno con l'indice dell'altra, inspirando mentre si sale lungo il dito ed espirando mentre si scende: un semplice gesto in grado di rallentare il respiro, focalizzare l'attenzione sul presente e recuperare rapidamente il controllo emotivo prima di un esame, un colloquio o qualsiasi situazione stressante.

"Due tempi": Il respiro che aiuta a ritrovare il controllo

Per le situazioni di maggiore tensione emotiva, Marić propone una doppia inspirazione dal naso seguita da una lunga e lenta espirazione. Questo esercizio favorisce un rapido riequilibrio psicofisico, contribuisce ad abbassare la frequenza cardiaca e a generare una sensazione immediata di calma, particolarmente utile quando si avverte il rischio di perdere il controllo delle proprie emozioni.

Leggi anche: L’importanza del respiro: non solo ossigeno. Mike Marić spiega come allenarlo per ridurre stress, ansia e insonnia







