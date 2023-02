LUTTO Maurizio Costanzo: un grande maestro e amico di San Marino Nel 2020 il Segretario Teodoro Lonfernini lo ha insignito del Cavalierato di Sant'Agata. In uno dei programmi portati avanti con la nostra emittente Costanzo elogiava proprio fierezza e identità sammarinese.

Conduttore televisivo, autore, giornalista, sceneggiatore; aveva 84 anni Maurizio Costanzo morto oggi a Roma. Volto noto anche della San Marino Rtv con la quale aveva iniziato nel 2013 la serie di trasmissioni “Scusi mi racconta San Marino” dando voce ai protagonisti della vita politica, sociale ed economica del titano insieme a Sergio Barducci che lo ricorda come “un vero maestro, un secondo padre”.

Nel 2020 il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini lo ha insignito del Cavalierato di Sant'Agata, come riconoscimento per la promozione di San Marino: “Costanzo ha saputo accompagnare intere generazioni – afferma Lonfernini – un onore essere stato ospite di una puntata del suo famosissimo show”.

Tra i più forti sostenitori, di una RTV San Marino rete nazionale, insieme all'ex Direttore Generale Carlo Romeo che lo ricorda come amico e riferimento di vita e televisione: “Fu uno dei primi – afferma - a scendere in campo per darci una mano in un anno difficilissimo per RTV. E proprio in uno dei programmi portati avanti con la nostra emittente Costanzo elogiava fierezza e identità sammarinese.

Tra i suoi programmi più noti il “Maurizio Costanzo Show”, in onda dal 1982, ma anche “Buona Domenica”. "Ci lascia una icona del giornalismo e della tv. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza". Scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.

La camera ardente per Maurizio Costanzo sarà allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

