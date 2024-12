CONTEZIOSO Maxi sequestro a Ravenna: sciroppo “Made in Italy” bloccato per un passaggio a San Marino Respinto il ricorso: 100mila flaconi destinati alle zone di guerra in Medio Oriente restano sotto sigilli. La difesa: sul Titano solo il packaging del prodotto

Resta sotto sequestro al porto di Ravenna un carico di oltre 100mila flaconi di sciroppo per la tosse, "Fortus", destinati alle zone di guerra in Medio Oriente. Il tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso della Advanced Biomedical, azienda sarda accusata di aver marchiato come “Made in Italy” medicinali provenienti da San Marino.

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, l’indagine, avviata dall’Agenzia delle dogane, coinvolge un carico del valore di 96mila euro, intercettato lo scorso novembre. Destinato a Ong in Siria e Gaza, il farmaco mirava a supportare le popolazioni colpite dalla guerra. Tuttavia, il passaggio della lavorazione a San Marino - il solo packaging - violerebbe i criteri per il marchio italiano.

La difesa, basandosi su una consulenza tecnica, sostiene che il 63% della produzione sia avvenuto in Italia, ma il tribunale ha confermato i sigilli. L’azienda annuncia ricorso in Cassazione.

