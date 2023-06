Maxiesercitazione di Protezione Civile: simulato intervento per terremoto con epidemia

Maxiesercitazione internazionale di Protezione Civile nella Regione Marche. “Modulistan”: il nome di fantasia scelto per un paese colpito da un forte terremoto aggravato da una successiva epidemia. La simulazione dell'operazione internazionale di “Protezione Civile”, su un'area di 126 kmq. Nome in codice ‘EU ModEx Arcevia 2023’. Oltre 250 i partecipanti impegnati. Una grande macchina dei soccorsi organizzata dalla Regione Marche in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile, la Prefettura di Ancona, il Comune di Arcevia e un Consorzio Internazionale. La simulazione è partita dalla richiesta di assistenza del “Modulistan” e quindi dal protocollo operativo messo in campo dall'ERCC, l'organismo ad hoc dell'Unione Europea che ha attivato il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, inviando una serie di team provenienti da Italia, Romania, Germania, Austria, Andorra.

(In video i commenti di Stefano Aguzzi, Assessore alla Protezione Civile; Darco Pellos, Prefetto di Ancona)