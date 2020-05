SOLIDARIETÀ Maxplaster: donate 1.200 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile L'azienda ha avviato da alcune settimane la produzione in territorio

L'azienda sammarinese Maxplaster, di Massimo Valentini, ha donato questa mattina 1.200 mascherine chirurgiche alla Protezione Civile. “Un grandissimo gesto di solidarietà – sottolinea Andrea Silvagni della Protezione Civile – queste mascherine verranno distribuite alla popolazione che ne avrà più bisogno”. “Stiamo continuando la produzione – spiega Massimo Valentini – e appena riusciremo prepareremo un altro carico di merce da donare”.

Unitamente al Servizio di Protezione Civile, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, rivolgono i più sentiti ringraziamenti alla ditta Maxplaster per questo generoso gesto.

Nel servizio le interviste a Massimo Valentini (Titolare Maxplaster) e Andrea Silvagni (Protezione Civile San Marino)

