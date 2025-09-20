STORIA DI RINASCITA Medaglia al merito per l'agente Mattia Ceccoli: "Emozione fortissima, ora guardo al futuro" Commozione in udienza dai Capitani Reggenti. Ceccoli ripercorre i momenti più difficili e la rinascita. Medaglia anche a Martina Canuti definita, da Mattia, come un "angelo"

"È stata un'emozione fortissima: una cosa che viene da dentro, non riesco neanche a descriverla". E' questo il primo commento di Mattia Ceccoli, l'agente dalla Polizia Civile coinvolto in un incidente lo scorso aprile mentre era in servizio, subito dopo aver ricevuto - dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi - la medaglia al merito. Riconoscimento anche alla collega Martina Canuti che quella notte era con lui e prestò i primi soccorsi.

Non nasconde la commozione Mattia in Aula. Insieme a lui, oltre alle istituzioni, i suoi familiari e una numerosa delegazione di colleghi della Polizia Civile. Gravi le lesioni riportate nell'incidente. Ma Ceccoli non si è fatto abbattere e lavora ogni giorno per tornare a una vita normale. "La mia emozione - afferma - deriva da tutto: da tutto quello che ho provato, dalla riconoscenza, dalle difficoltà, dalla resilienza che ho avuto. E oggi sono qui, in piedi, sono vivo e posso far sentire la mia voce, questa è la cosa più bella".

Dalla Reggenza un messaggio di gratitudine e apprezzamento. Un riconoscimento istituzionale che, affermano i capi di Stato, è “testimonianza di un impegno e di un senso del dovere non comuni a difesa e tutela dei cittadini”. Non è facile, per l'agente, ripercorrere le ore successive a quella terribile notte.

"Mi sono risvegliato in terapia intensiva in un ambiente 'orribile' - racconta - e la situazione era veramente critica. La gamba era praticamente andata. Vediamo ora cosa ci aspetta, spero in un percorso protesico che mi aiuterà a tornare in piedi il più possibile vicino a come ero prima. La collega che era con me quella sera è stata il mio angelo". "Lui è forte- afferma l'agente Martina Canuti - ed è un esempio per me e per tutti i colleghi. Spero che torni tra noi prima possibile, perché a me e a noi manca tanto".

Mattia ricorda l'appoggio ricevuto dalle istituzioni, dai comandanti, da colleghi e amici. La vicenda scosse la comunità che partecipò a una raccolta fondi per le cure. "Se molli hai già perso in partenza - sottolinea Ceccoli - quindi devi riuscire a dire: 'Ok, è successo questo. Non guardo a quello che non ho più ma guardo a quello che mi è rimasto'".

E adesso si pensa agli obiettivi futuri, quali? "In questo momento l'obiettivo è tornare in piedi - risponde - e non mi precludo la possibilità di praticare un'attività sportiva paralimpica. E di tornare al lavoro nel minor tempo possibile. Perché, nonostante quello che è successo, io sono un poliziotto. Io non lavoro in polizia, io sono un poliziotto".



In Aula le autorità civili e militari. I due agenti hanno fatto riscoprire “valori, coraggio, forza, spirito di servizio e solidarietà”, afferma il segretario agli Esteri, Luca Beccari, che parla di “tributo a due straordinari agenti”. Il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, si sofferma sullo "spirito di sacrificio che caratterizza chi dedica la propria vita ai cittadini, per la sicurezza di tutti. Questo è lo spirito di tutte le forze dell'ordine".

Nel servizio le interviste agli agenti della Polizia Civile Mattia Ceccoli e Martina Canuti e al segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi

