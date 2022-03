Media digitali e disinformazione, l'intervento del rappresentante OSCE Oscar Mina

Questo pomeriggio Oscar Mina, Capo Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’OSCE e rappresentante speciale per la disinformazione e propaganda è intervenuto ad una lezione del corso media digitali e disinformazione dell'Università di San Marino.

Portata una testimonianza del ruolo ricoperto all'OSCE esponendo modalità di approccio ai temi della disinformazione in negli organismi di questo genere. Analizzati anche aspetti e modalità su come gli Stati si rapportano alla sicurezza dell'informazione e non è mancato un focus sul conflitto in corso in Ucraina analizzando gli effetti della propaganda.