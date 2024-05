RESIDENZE ATIPICHE Media italiani: "San Marino strizza l'occhio all'off-shore". Csdl e Usl: "Incomprensibile l’assenza di reazioni"

Dalle residenze atipiche alla proliferazione di autonoleggi, fino al Registro Navale: l'attenzione dei media italiani torna a spostarsi su San Marino e il Sole 24 Ore, in particolare, dipinge nuovamente il Titano come un Paese che strizza l’occhio all’economia off-shore. Il tema è stato al centro dell'ultima puntata di Csdl Informa, nella quale il segretario generale Enzo Merlini commenta: “Anche noi abbiamo contestato aspramente certe scelte, mentre buona parte della classe politica ne vanta la legittimità e l’opportunità. Singolare che il Governo non abbia reagito, così come l'Anis – continua –, che vanta rapporti con l’azionista di maggioranza del quotidiano, Confindustria”. Inoltre dubbi e mancanza di informazioni sul Registro navale sammarinese.

Anche Usl commenta la mancata reazione della politica alle insinuazioni dei media italiani: “Non fa certo bene alla reputazione del comparto economico – afferma il segretario generale Francesca Busignani –. Se fossi un investitore serio due domande se investire in Repubblica o meno me le farei”. Sulle residenze atipiche: “Abbiamo da subito detto no, sia per il profilo fiscale sia per l'impatto sui costi degli affitti. Non è possibile che al posto di pensare al welfare-state si intraprendano percorsi che gettano ombre sul nostro Paese”. Altro tema caldo gli autonoleggi: “In un Paese di 61 km quadrati ci arriva anche un bambino a capire che qualcosa non quadra – rileva Usl – se ogni battito di ciglia c'è un autonoleggio a lungo termine. Ci vogliono controlli e provvedimenti esemplari e rapidi per chi non opera nell’alveo delle norme. Esiste oltretutto una legge – conclude – che dà la possibilità al Congresso di Stato di togliere la licenza alle ditte che ledono il buon nome di San Marino e mi chiedo se sia stata attuata”.

