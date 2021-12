Medici ospedalieri e pensionati sammarinesi 'bocciano' l’emendamento ad hoc nel bilancio 2022

Medici ospedalieri e pensionati sammarinesi 'bocciano' l’emendamento alla legge di bilancio inerente la possibilità di esercizio della professione per i medici in pensione. Alla base della contrarietà diverse motivazioni, come le differenti condizioni fiscali e previdenziali tra Italia e San Marino, che sfavoriscono i medici sammarinesi. Auspicato quindi l'avvio di un confronto con le istituzioni affinché le disparità di trattamento possano progressivamente venir meno.

Leggi il comunicato stampa integrale