Medicina cinese: al Kursaal l'ottavo Forum Europa-Cina

Aghi sottili, equilibrio tra corpo e mente, una tradizione millenaria che oggi cerca sempre più spazio nel dialogo con la medicina moderna. San Marino scelto per ospitare l'ottava edizione del Forum Europa-Cina per lo sviluppo della Medicina Tradizionale Cinese, al Centro congressi Kursaal. Un appuntamento internazionale che richiama esperti, medici e ricercatori da diversi Paesi, organizzato dall'Associazione San Marino-Cina, Federazione mondiale di Medicina Cinese e Poliambulatorio Benessere. La disciplina affonda le sue radici in oltre duemila anni di storia e comprende tecniche finalizzate a ristabilire l'equilibrio energetico dell'organismo. Diversi relatori e tematiche: trattamento del dolore, oncologia integrata e nuove applicazioni cliniche dell'agopuntura, con l'obiettivo di favorire il confronto tra conoscenze tradizionali e medicina contemporanea.

"Per esempio abbiamo come ospite il fondatore dell'agopuntura addominale - racconta Giuseppe Guò, Federazione mondiale di Medicina Cinese -. Ha creato questa terapia 50 anni fa e dal quel giorno ha cominciato a trattare malattie complicate".

Presenti anche rappresentanti di organizzazioni internazionali e del mondo accademico, a testimonianza di un interesse crescente verso modelli di cura sempre più integrati. Domani, 7 giugno, si prosegue a Dogana, al Welcome hotel, con sessioni dedicate alla neuro-agopuntura, alla cranio-puntura e all'agopuntura addominale, tra casi clinici e confronti tra specialisti. Due giornate che trasformano San Marino in un punto d'incontro tra Oriente e Occidente, tra pratica antica e prospettive moderne.

"Avere il forum sulla medicina tradizionale cinese a San Marino è sicuramente un grande privilegio - commenta Barbara Terenzi, presidente associazione di Amicizia San Marino - Cina -, anche perché abbiamo ospiti da diverse parti del mondo. E' importante conoscere meglio e ancora approfondire questa medicina, che non sostituisce quella tradizionale ma la accompagna, si integrano una con l'altra".