Medicina del Dolore e Cure Palliative: da aprile nuovi servizi e prestazioni sul territorio

Di pochi giorni fa la delibera del Comitato Esecutivo Iss che ha dato il via libera alla gestione della terapia del dolore e delle cure palliative direttamente sul territorio. Lo ha annunciato a Viceversa il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pierluigi Arcangeli, “Molti studi hanno dimostrato che laddove il sistema delle cure palliative funziona ed è perfettamente integrato con quello ospedaliero, i pazienti vengono assistiti meglio. Questa – sottolinea - è la direzione che abbiamo intrapreso e che sarà operativa da aprile”.

Il servizio afferisce alla UOC Anestesia e Terapia Intensiva. A garantire l'attività al domicilio dell’assistito sarà un’equipe formata da Infermieri e OSS, che opereranno in sinergia con il personale medico della Medicina del Dolore e nel caso fosse necessario di altre Unità Operative ISS. La presa in carico dell’assistito nell’ambito delle Cure Palliative avverrà sulla base di una richiesta che potrà essere formulata sia tramite l'ospedale cioè dallo specialista di riferimento o il servizio dedicato alla Continuità Assistenziale, sia tramite richiesta dei Medici di Medicina Generale o dell’Assistenza infermieristica domiciliare. Fondamentale in questo percorso il ruolo delle associazioni di volontariato.

Nel video l'intervista al Dott. Daniele Battelli, Responsabile Medicina del Dolore Iss (UOC Anestesia e Terapia Intensiva)