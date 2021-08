Medicina di base: Libera incontra i sindacati

È considerata il perno dell'intero sistema di protezione sociale. Sulle criticità legate alla medicina di base Libera ha incontrato oggi la CsDL: un'ora di confronto, che ha evidenziato una sensibile sintonia di visione.

“Un incontro che abbiamo ritenuto necessario dopo la presa di posizione della federazione pensionati CSDL, - spiega il Segretario politico Matteo Ciacci- che aveva messo in evidenza le criticità, che sono sotto gli occhi di tutti, della medicina di base. Sono tantissime le segnalazioni che lamentano la difficoltà di mettersi in contatto con medici e infermieri; sulla medicina di base e le cure primarie non si può abbassare la guardia ma anzi riteniamo che il rilancio del nostro sistema socio sanitario debba partire da qui. Servono risposte immediate”.







Secondo Elio Pozzi (FUPS CsDL) è soprattutto un problema organizzativo, di comunicazione dei cittadini con il personale medico e sanitario. “Occorre risolvere questo problema di incomunicabilità,- dice- anche introducendo le nuove tecnologie, così come è stato fatto fuori confine”. Proprio oggi il consiglio Grande e Generale sarà chiamato ad una discussione sulla questione Iss ed in questa occasione Libera presenterà un ordine del giorno con due linee di indirizzo: pensare ai contenuti e non solo al contenitore del nuovo ospedale, che deve essere pubblico, vicino alla gente ed agli assistiti Iss, ed un forte ritorno verso la figura del medico di famiglia”.