ISS Medicina di base: oggi il concorso per l'assunzione di nuovi medici Parte da oggi il triage infermieristico territoriale

Al via da oggi il triage infermieristico territoriale: attivi i 3 nuovi numeri per contattare i Centri Sanitari. Diventa operativo il nuovo sistema che segna il superamento della Centrale Operativa Territoriale al fine di migliorare ulteriormente l’assistenza e il rapporto tra medico, personale sanitario e pazienti. Attivi i numeri di contatto del triage infermieristico territoriale nei centri sanitari: 0549.981982, per Serravalle; 0549.981983, per Borgo Maggiore; 0549.981984, per Murata, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 13.

Gli infermieri assegnati in precedenza alla COT vengono adesso suddivisi in 4 gruppi di 3 infermieri ciascuno. Tre gruppi – spiegano dall'Iss – vanno ad integrarsi con il personale dei tre Centri, mentre il restante rimane attivo all’Ospedale di Stato e si occupa dell’accoglienza agli assistiti, mantenendo l’attuale numero di telefono 0549.981981. Tutte registrate, come sempre, le chiamate. Nessun particolare disagio sin dal mattino.

Unanime il ringraziamento di Segreteria di Stato alla Sanità, vertici dell'Istituto e direttori a tutto il personale, ora trasferito, che ha saputo mettere a frutto le esperienze e competenze acquisite presso la COT, raggiungendo ragguardevoli risultati.

Oggi intanto si è svolto il Concorso per l'assunzione di nuovi medici di base. Tutto fa pensare che nelle prossime settimane ci possa essere un ampliamento dell'organico.

