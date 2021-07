Medicina di base tra tensioni, criticità e possibili soluzioni

“Una riunione costruttiva”: così Segretario alla Sanità e Dirigente Cure Primarie definivano l'incontro della scorsa settimana. Ma dietro alle parole rimangono le divergenze sulle modalità di gestione del servizio e le tensioni continuano a covare sotto la cenere, ad esempio su aspettative per motivi personali e ferie, legittime dopo mesi di intenso lavoro ma da autorizzare solo se compatibili con esigenze di servizio. Alla luce delle criticità e dell'assenza di personale medico, sarebbero state quindi negate aspettative per ragioni personali, creando di conseguenza qualche malcontento.

Altro punto dolente riguarderebbe le sostituzioni, non previste per legge in entrambi i casi, ma autorizzate in passato, con medici convenzionati pronti a prendere il posto di quelli in organico. Circa un anno fa, in forza della legge, ogni sostituzione è stata sospesa.

Al netto del clima teso, prendono però corpo le prime soluzioni: per tamponare l'emergenza in guardia medica e cure primarie, anche alla luce di due medici in odore di pensionamento, è pronto un Decreto Delegato per incarichi di 3 mesi rinnovabili fino ad un massimo di nove, senza l'obbligo della specializzazione. Per risolvere a lungo termine, è stato invece emesso un bando internazionale – che scadrà il 15 agosto - per il reclutamento di medici a tempo indeterminato. Pare inoltre che un medico dell'ospedale abbia dato la propria disponibilità a spostarsi alle cure primarie.

La Segreteria avrebbe manifestato la necessità di accertare quali siano gli effettivi carichi di lavoro in medicina di base al fine di sgravare eventuali compiti amministrativi al personale infermieristico. Si ragiona anche sulla possibilità di togliere la Direzione dall'Azzurro e spostarla presso il centro sanitario di Serravalle affinché i medici possano all'occorrenza dare un sostegno all'attività dei colleghi. Nella lista dei possibili interventi, oltre al centralino automatizzato, anche l'implementazione delle procedure informatiche. Sarebbe stato inoltre proposto di prevedere che il servizio di Guardia medica venga ricoperto da ogni medico ISS.

