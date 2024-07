SALUTE Medicina di genere: Comitato di bioetica e ospedale di Kiev a confronto per un documento dedicato

"Prima di iniziare un documento facciamo una serie di consultazioni - spiega Luisa Maria Borgia, presidente del Comitato sammarinese Bioetica -. Abbiamo quindi invitato la dottoressa Iuliia Davydova, esperta della materia nonché capodipartimento di ginecologia dell'ospedale di Kiev e delegata per l'Ucraina al Consiglio d'Europa, dove l'ho conosciuta".

Obiettivo del Comitato sammarinese di bioetica è redigere un documento sulla medicina di genere. Un lavoro che durerà diversi mesi e non si riferisce solo al farmaco in sé che può avere reazioni diverse su uomo e donna. "Dobbiamo rappresentare un universo tra l'uomo e la donna - continua la Borgia - che parte dall'esclusione delle donne nella sperimentazione clinica".

Da lei il contributo della sua esperienza e un punto di vista diverso, calato nel difficile contesto di una guerra. "Per noi è anche un'occasione per proiettare San Marino nel circuito internazionale della bioetica - conclude la Borgia - come abbiamo già fatto con il Global summit".

Nel video l'intervista a Luisa Maria Borgia, presidente Comitato sammarinese Bioetica



